In Piemonte 22 bambini ricoverati per il coronavirus, 3 in terapia intensiva

I bambini ricoverati per Covid in Piemonte sono attualmente 22. All'ospedale infantile Regina Margherita di Torino ce ne sono 15, di cui due in terapia intensiva.

Migliorano le condizioni del piccolo di un mese

Fra questi ultimi c'è anche il bimbo di appena un mese in ospedale già da alcuni giorni, le cui condizioni sono comunque in miglioramento. Gli altri 7 si trovano all'Infantile di Alessandria, sei in degenza ordinaria e uno in terapia intensiva.

I contagi in questa fascia d’età hanno spinto il Dirmei ad aprire un nuovo reparto Covid pediatrico a Pinerolo, destinato ai pazienti meno gravi da tutta la provincia di Torino, utilizzando il Regina Margherita per i casi più gravi.

Icardi: "Situazione ancora sotto controllo"

"La situazione Covid sul fronte dei bambini - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi - è sotto controllo. E' difficile che un bambino non problematico finisca in ospedale, ciò che può portare un piccolo malato di Covid ad aggravarsi è soprattutto la presenza di altre patologie".