Se all’improvviso ci ritroviamo con il problema degli scarafaggi che infestano la nostra abitazione, che cosa dobbiamo fare?

È inutile girarci intorno: dobbiamo contattare una ditta che si occupa di disinfestazione blatte in casa, per porre fine, il prima possibile, ad una emergenza che potrebbe diventare sanitaria.

Purtroppo le blatte sono portatrici di numerose malattie: circolano indisturbate all’interno dei generi alimentari che abbiamo cercato di stoccare nel modo migliore possibile. Eppure riescono a forare le confezioni, introdursi, a lasciare scie di bava e tracce di escrementi contaminati. Sono tantissime le patologie che possono essere imputate a questo insetto strisciante.

Sicuramente, la salmonellosi ma anche tante tipologie di gastroenteriti. È ovvio, che per sviluppare queste malattie bisogna avere assunto degli alimenti contaminati dalle blatte, il problema è che tante volte non ci accorgiamo di loro perché tendono a nascondersi quando c’è la luce. Se cominciano a girare liberamente all’interno dell’edificio ormai il danno è fatto: chissà quante ce ne sono e dove si annidano.

Procedere ad una infestazione in solitaria è piuttosto complicato, dal momento che i prodotti a disposizione sul mercato non sono granché affidabili e la maggior parte delle volte si rivelano tossici.

Quindi fai da te si rivela una pessima idea anche perché usare certi prodotti significa anche rischiare la propria salute: quindi è una cosa che si fa per risparmiare ma si rivela stupida ed inefficace

Solamente una ditta specializzata in disinfestazione è in grado di approfondire tutte le questioni che riguardano la presenza delle blatte, da dove sono venute, dove si sono installate, come eliminarle.

Purtroppo la provenienza delle blatte tende ad essere sconosciuta ed è per quello che le persone da sole non riescono a fermare l’invasione, proprio perché non riescono a risalire all’origine della presenza degli scarafaggi.

Perciò, si perde tempo cercando di ucciderli, cercando di eliminarli, cercando di fermarli, ma lo si fa sulla soglia dell’uscio di casa, senza capire che cosa li abbia trovati e che cosa ha generato la loro presenza.

Se non si va ad eliminare, nello specifico, tutte le loro tane e loro nidi c’è poco da fare.

È come tentare di evitare di salvare una nave che affonda tappando con le dita i buchi presenti sul fondo della nave.

Meglio non agire in maniera improvvisata, dal momento che i rischi si potrebbero rivolgere contro di noi.

Ci sono numerosi esemplari di specie di blatte differenti all’interno del nostro paese, si distinguono per un aspetto diverso e per una serie di abitudini differenti. Per questo è fondamentale comprendere il tipo di blatta che sta infestando l’edificio, perché la conoscenza è potere e mettere in pratica ciò che si sa rispetto al loro atteggiamento è la carta vincente per eliminarle una volta per tutte.

Ma non è una cosa che possiamo fare da soli perché non abbiamo le competenze e sono solo gli esperti che hanno gli strumenti prodotti, le tecniche per risolvere il problema alla radice e per liberarci di un peso che potrebbe essere veramente molto difficile da gestire.