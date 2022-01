All’Alberghiero Rosmini riprendono gli incontri internazionali

Continuano all'Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola gli incontri, le lezioni speciali e le master class da parte di riconosciuti professionisti del mondo dell'ospitalità, della ristorazione e di settori complementari, dopo aver ospitato nei mesi scorsi veri e propri personaggi di spicco, raggiungendo livelli sempre più alti.

Citiamo alcuni nomi che gli studenti hanno potuto conoscere: Antonio Santini, patron del Ristorante tre stelle Michelin "Dal Pescatore" di Canneto sull'Oglio (MN); Michel Magada, docente di cucina alla Scuola Alberghiera di Losanna; Alex Revelli Sorini, gastrosofo, professore di storia della gastronomia all'Università San Raffaele di Roma, autore e giornalista di cultura alimentare spesso ospite su programmi Rai; Danilo Guerrini, presidente della delegazione italiana Relais & Chateaux; Vincenzo Donatiello, direttore di sala del Ristorante "Piazza Duomo" di Alba (3 stelle Michelin); Danilo Cortellini, head chef dell'Ambasciata italiana a Londra.

Recentemente è avvenuto infatti l'importante incontro con Federica Damiani, direttrice Luxury, Fashion and Entertainment, Europa - direttore Area Italia e Sud Est Europa "The Leading Hotels of the World".

"The Leading Hotels of the World" è la più prestigiosa associazione di alberghi a livello internazionale. Il gruppo conta circa 400 strutture di lusso in 80 Paesi.

La lezione si è focalizzata sulla presentazione del mondo Leading, degli standard di servizio e di qualità applicati e delle opportunità di carriera offerte.

A breve si terrà un altro interessante appuntamento in videoconferenza da Madrid con Teresa Sapey, architetta e interior designer di chiara fama sia in Spagna, sia in Italia che altrove.

Laureata in Architettura presso il Politecnico di Torino, la Sapey ha completato i suoi studi accademici a Parigi, laureandosi alla Parsons School of Design ed ottenendo un Master a La Villette. Insegna Plastic Investigation presso l'Universidad Camilo José Cela a Madrid ed è visiting professor in numerose università straniere (Montreal, Ottawa,Toronto, Milano).

La conferenza verterà sulla presentazione di alcuni suoi progetti in ambito alberghiero, su come nascono le idee e gli arredi contemporanei per hotel e ristoranti, sul concetto di sostenibilità nelle costruzioni, nonché sulla gestione dei flussi delle persone, degli spazi e dell'uso di luci e abbinamenti di colori per creare atmosfere accoglienti.

L'Alberghiero ha in programma molti altri incontri con esperti in Italia e a livello internazionale, per fornire ai ragazzi (e al territorio) sempre nuove e solide occasioni di studio, approfondimento e ispirazione professionali. Si sta anche lavorando a un'ulteriore collaborazione con una università estera.

Sabato 15 gennaio 2022, dalle ore 9 alle 12.30, è previsto l'Open Day per le famiglie e gli studenti di terza media alle prese con la scelta della scuola superiore. Prenotazioni allo 0324.482152 oppure scrivendo a orientamento@alberghierorosmini.it.