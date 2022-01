A Trontano Imu, Tari e Irpef non aumenteranno

Imu, Tari e addizionale Irpef non aumenteranno a Trontano nel 2022. A fine anno l'amministrazione ha confermate aliquote e tariffe del 2021 anche per l'anno in corso, deliberando nel bilancio di previsione le tasse di competenza comunale.

“Il Comune -spiega l'amministrazione nella delibera- intende confermare, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2022, le aliquote approvate nell’anno 2021, riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative in materia di entrate locali che potrebbero essere approvate nell’ambito della Legge di Bilancio 2022, con variazione che potrà essere adottata se il termine di approvazione del bilancio dovesse essere prorogato”.

L'aliquota dell'addizionale Irpef resta fissata allo 0,5% con esenzione fino a 8.900 euro e la tassa dei rifiuti sarà in due rate da versare il 30 luglio e il 30 novembre 2022.