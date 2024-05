In estate due nuove mostre a Santa Maria Maggiore

Con la bella stagione in arrivo, a Santa Maria Maggiore fervono i preparativi per i numerosi eventi in programma. Tra questi, per i mesi estivi, anche due nuove mostre che andranno ad arricchire le proposte artistiche e culturali del capoluogo vigezzino.

Innanzitutto, “Montagna. Fatica.Respiro.Estasi”, un’esposizione organizzata dal comune di Santa Maria Maggiore che sarò inaugurata sabato 6 luglio alle 18.00. dal 7 luglio al 9 settembre, poi, rimarrà aperta tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Dal 14 settembre al 3 novembre, poi, sarà visitabile negli stessi orari ma esclusivamente nel fine settimana.

Il 29 giugno sarà poi inaugurata una nuova mostra dedicata al maestro della pittura vigezzina Gian Maria Rastellini. Saranno le sale dell'unica scuola di belle arti attiva su tutto l'arco alpino, la scuola Rossetti Valentini di Santa Maria, ad ospitare, da fine giugno a inizi novembre (l'inaugurazione sarà accompagnata dalla presenza del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo), l'esposizione dedicata al grande artista.