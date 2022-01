Autobus urbani: la base del trasporto pubblico

Un autobus urbano è un mezzo di trasporto semovente previsto per trasportare più di 9 persone. Rispetto ad altri tipi dei mezzi di trasporto urbani (filobus, tram), l'autobus ha dei vantaggi di manovrabilità. Può rimettersi in fila, girare, svoltare interamente.

Le caratteristiche degli autobus urbani

Tali mezzi di trasporto si muovono all'interno della città, cioè su buone strade di asfalto e selciato.

Le loro differenze principali:

notevole capacità di riempimento;



la possibilità di effettuare lo scambio dei passeggeri alle fermate;



ampi passaggi nel salone;



più porte;



pianale ribassato;



piazzali significativi di accumulo;



la presenza dei corrimano comodi.





Per la comodità del conducente e dei passeggeri, gli autobus urbani sono attrezzati di finestrini e apparecchiature di illuminazione artificiale, ventilazione e riscaldamento.

Tipi degli autobus urbani

I mezzi sono classificati in base al numero di posti (totale i posti a sedere e posti in piedi). La capacità dipende dalla loro lunghezza. La larghezza è standard e non supera i 2,5 metri.

Esistono 5 categorie di tali mezzi di trasporto urbano (non esiste una prima classe):

2 classe. I mezzi di trasporto più piccoli, che possono trasportare non più di 35 passeggeri, sono lunghi fino a 5 metri.

3 classe. Il piccolo mezzo di trasporto può ospitare circa 40 persone, la sua lunghezza raggiunge i 6-7,5 metri.

4 classe. Gli autobus urbani medi possono trasportare fino a 65 passeggeri alla volta, le loro dimensioni sono fino a 9,5 metri

5 classe. I mezzi di trasporto di grandi dimensioni sono previsti per 110 posti, impiega fino a 12 m di lunghezza.

6 classe. Questi sono i mezzi più grandi in grado di trasportare 153 passeggeri. La loro lunghezza raggiunge i 16,5 metri.





Gli autobus urbani possono essere ad un piano e a due piani. A seconda del numero di cabine, gli autobus sono standard, articolati, con rimorchio. Sono dotati di motori che funzionano ad elettricità, diesel o benzina, gas.

Allestimento dell'autobus per l'uso in ambienti urbani

Nonostante la grande varietà, strutturalmente tutti i mezzi di trasporto per la città hanno molto in comune. Il motore è installato nella parte anteriore o posteriore, a volte sotto il pianale. Il telaio include la parte di locomozione, la trasmissione e il sistema di controllo. Il cassone è assemblato da profili in acciaio, che sono uniti tra loro mediante saldatura. È rivestito di lamiera di acciaio o alluminio.

Le finestre sono realizzate in vetro temperato resistente. Nella parte laterale del mezzo di trasporto le finestre si slargano, i finestrini ciechi sono installati nella parte posteriore. Per l’allestimento del pavimento vengono utilizzati un foglio di acciaio, alluminio, rivestimento di sfogliato resistente all'umidità e un rivestimento in gomma. Il pavimento deve essere antiscivolo. I sedili per i passeggeri sono installati in file, non sono dotati di cinture di sicurezza, a differenza dei mezzi di trasporto interurbano. Il salone prevede pulsanti per le soste, sistemi per il controllo dei documenti di viaggio.

Gli autobus urbani sono utilizzati come mezzi di trasporto pubblico all'interno degli insediamenti urbani. Camminano su percorsi secondo il programma, effettuano l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri alle fermate e a volte vengono utilizzati per portare le persone ad eventi.