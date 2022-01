Il dottor Nicolò Pasquale Leo cessa l’attività

Dal 01 febbraio 2022 il Dottor Nicolò Pasquale Leo, con ambulatori nell’ambito territoriale 3 – Bassa Ossola (Antrona Schieranco – Anzola d’Ossola Bannio Anzino – Borgomezzavalle Calasca Castiglione – Ceppo Morelli Macugnaga – Montescheno – Ornavasso Pallanzeno – Piedimulera – Pieve Vergonte Premosello Chiovenda - Vanzone con San Carlo – Villadossola – Vogogna), cesserà l’attività di Medico di Medicina Generale.

È consigliato cambiare il proprio Medico di Famiglia online utilizzando il portale regionale Salutepiemonte.it, sezione “Il mio medico”, al quale è possibile accedere anche dal sito internet aziendale www.aslvco.it - sezione “Servizi online” presente in homepage cliccando su “Cambio medico”.

Si ricorda che per effettuare il cambio del medico online occorre essere in possesso del codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), della CIE - Carta di Identità Elettronica, di registrazione già avvenuta a SistemaPiemonte, oppure se in possesso di un certificato digitale in formato CNS (es. TS-CNS). Per i minori sono necessarie le credenziali SPID di entrambi i genitori.

Rimane la possibilità di accedere agli uffici territoriali del Distretto di Domodossola, Via Scapaccino 47, con l’invito al rispetto delle norme sul distanziamento sociale:

• mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,45 alle ore 15,45

• martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30