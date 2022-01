Preglia, cavi elettrici più sicuri dove sono morti fulminati due gufi reali

Due gufi reali morti fulminati nel giro di poche settimane, tra aprile e giugno dello scorso anno, lungo la strada che conduce all’Oasi di Preglia. I due rapaci notturni avevano urtato i fili elettrici della linea di media tensione così l'amministrazione di Crevoladossola aveva chiesto a e-distribuzione di mettere in sicurezza i cavi per tutelare l'avifauna del luogo ed evitare che si ripetessero episodi di questo tipo.

I lavori, appena conclusi, hanno visto la sostituzione dei conduttori nudi con altro tipo di cavi aerei isolati, che garantisco visibilità per gli uccelli e diminuiscono i rischi di incidenti. Come evidenziava la polizia provinciale dopo la morte del primo rapace ''l'impatto con i cavi elettrici è tra le cause di morte più diffuse tra i rapaci, anche diurni''.

L'intervento lungo la strada dell'Oasi di Preglia era stato concordato durante un sopralluogo con e-distribuzione e con il personale dell'ufficio provinciale Rete Natura 2000 e forestazione che gestisce il sito ZPS - IT1140017 - Fiume Toce. “Ringraziamo -così l'assessore crevolese Mario Allegri- il personale intervenuto per la disponibilità e professionalità dimostrata ed e-distribuzione per l'esecuzione dell'intervento”.

“Siamo un'azienda sensibile alle tematiche ambientali – così Enrico Bottone, responsabile area regionale Piemonte e Liguria di e-distribuzione -. Orgogliosi di poter contribuire a salvaguardare la biodiversità: questi interventi saranno un modello da seguire per garantire sempre di più la massima integrazione tra infrastrutture energetiche, ambiente e territorio”.