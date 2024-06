"Parole di storia": una conferenza sulla storia della fondazione di Vogogna

È in programma per sabato 8 giugno, alle ore 18, il nuovo appuntamento con “Parole di storia”, il ciclo di conferenze al Castello di Vogogna promosso da Acoi (associazione culturale Ossola inferiore) in occasione dei 30 anni dalla sua fondazione.

La conferenza, tenuta da Enrico Rizzi, si intitola “Vogogna filia Vergonti”, e ripercorre la storia della nascita del borgo di Vogogna come figlia di Vergonte, distrutta all’inizio del XIV secolo. Partendo dalla storia drammatica di Vergonte Pietrasanta e della catastrofe dell’Anza che ha travolto l’intera piana e i suoi paesi sulla sponda destra fino a Ornavasso, alla luce di nuove ipotesi storiche, la relazione ricostruisce le vicende del nuovo capoluogo dell’Ossola inferiore: la sua fondazione e quella del pretorio, le fortificazioni, il porto della Masone, le prime famiglie che hanno innervato l’ascesa della sua antica aristocrazia civica.