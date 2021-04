Gufo reale muore fulminato sulla linea elettrica

Un esemplare di gufo reale, una specie rara di rapace notturno, è morto fulminato sulla linea di media tensione dopo aver urtato i fili. E' successo a Crevoladossola. ''Nonostante l'impatto il gufo non ha lasciato dai propri artigli l'esemplare di riccio che aveva predato per il proprio pasto'' spiegano gli agenti della polizia provinciale arrivati sul posto dove hanno atteso l'arrivo del personale della società che gestisce la linea elettrica per recuperare l'esemplare fulminato.

''L'impatto con i cavi elettrici - fanno sapere dalla polizia provinciale - è tra le cause di morte più diffuse tra i rapaci notturni ma anche diurni. Per queste ragioni in altre realtà territoriali molti cavi sono stati segnalati con sistemi tecnici che permettono ai volatili di individuarli con anticipo e ridurre di molto le perdite per impatto''.