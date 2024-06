CNA: "Le imprese non trovano personale: al lavoro per corridoi professionali per i giovani"

“Le nostre imprese fanno fatica a trovare personale. E proprio la carenza di forza lavoro è uno dei problemi che più affliggono il sistema produttivo nazionale. Un problema determinato dall’inverno demografico che stiamo attraversando e dai tanti giovani italiani che vanno a lavorare all’estero”, si legge in una nota di CNA. “Bene ha fatto a sottolinearlo, e lo ringraziamo, il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali. Proprio per cercare di sopperire a questa carenza, come CNA stiamo lavorando con i ministeri competenti per realizzare corridoi professionali allo scopo di professionalizzare giovani nei loro Paesi di provenienza e farli venire a lavorare in Italia nelle imprese che li attendono evitando problemi di integrazione”.