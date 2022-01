Pd Villadossola: “Interventi con i 12 milioni fondi aree interne: a che punto siamo ?”

Sono passati ormai tre mesi dall’annuncio che l’accordo di programma “Area Interna – Valli dell’Ossola” ha previsto lo stanziamento di 12 milioni di euro per la realizzazione di interventi, in particolare per le Valli Anzasca e Antrona, su tre linee direttrici: la salute, l’istruzione e la mobilità, con un dettaglio di interventi articolato su 18 schede e con un crono-programma di attuazione e relativi finanziamenti.

L’azione svolta dall’allora Presidente dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola (UMVO), Marzio Bartolucci, ha consentito di condividere con gli Enti del territorio la progettazione concretizzatasi con l’importante finanziamento riconosciuto.

A distanza di tre mesi dalla comunicazione dell’avvenuto finanziamento, ci si pongono alcune preoccupazioni in relazione alla delicata fase di attuazione che dovrebbe sottendere il coinvolgimento dei Sindaci e l’UMVO.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 5 dell’accordo di programma occorre “ fare ricorso a forme immediate di collaborazione e di stretto coordinamento (…), promuovere ed accelerare per quanto di propria competenza l’attuazione dell’accordo (…) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione (…) attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi”.

In particolare la preoccupazione si riferisce alla mancanza di notizie riferite agli interventi previsti per il territorio di Villa e della Valle Antrona :

1) rete territoriale RSA Montescheno ( 270.000 con Vanzone) per servizi domiciliari, potenziamento servizi di fisiatria per soggetti disabili e non autosufficienti, assistenza alla persona ( ipotesi fattibilità ottobre 2021, inizio esecuzione marzo 2022).

2) scuola primaria di Montescheno ( 340.000) per laboratori linguistico e di informatica - progettazione entro marzo 2022.

3) scuola media di Villadossola ( 850.000) per laboratori linguistico, di informatica, musicale -espressivo teatrale ; progettazione entro febbraio 2022.

4) centraline cogenerazione per cippato ( 1.600.000) da definire luoghi e progettazione entro marzo 2022.

5) strategie di sviluppo locale di carattere rurale ( agricoltura, foreste e aree rurali 2.500.000) progettazione dicembre 2021, pubblicazione bando Gennaio- Aprile 2022

6) museo digitale ( 687.500) con riferimento anche all’ex Cinema di Villa – progettazione definitiva gennaio-marzo 2022.

I tempi sono strettissimi, e alcuni sono già scaduti !

Le risorse, grazie all’amministrazione dell’ex Presidente UMVO, Bartolucci, sono state stanziate.

Non si vorrebbe veder vanificato il lavoro di progettazione che ha coinvolto persone, Enti e Organizzazioni.

L’occasione è unica ed irripetibile e necessita di un’attenzione costante con il coinvolgimento di tutti gli Enti e Organizzazioni che hanno partecipato alla fase progettuale.

Vista la portata delle risorse e dei territori coinvolti, si auspica una costante informazione e trasparenza in merito alle azioni attivate e attese.

Il Circolo del Partito Democratico di Villadossola