Droga, valuta, profumi, superalcolici e materiale elettronico sequestrati al confine

Sostanze stupefacenti (hashish, marijuana, olio di cannabis e cocaina in quantità anche penalmente rilevanti), ma anche valuta e altro materiale di contrabbando.

E’ quanto hanno sequestrato in diverse operazioni le fiamme gialle e l’Agenzia delle dogane del Verbano Cusio Ossola ai posti di confine stradali di Iselle Trasquera, Piaggio Valmara e sui treni in transito a Domodossola.

Oltre alla droga e alla valuta – le quantità però non sono state rese note - , i sequestri hanno riguardato anche 60 confezioni di profumo di marchi prestigiosi, superalcolici e materiale elettronico per telefonia occultati all’interno di un‘autovettura fermata a Iselle di Trasquera.

Sono i risultati dei controlli fatti ai confini italo-svizzeri che hanno riguardato non solo il Vco ma anche la Valle d’Aosta. Controlli eseguiti durante le festività dell’Ascensione e della Pentecoste, quando si sono registrati maggiori afflussi di persone.

Al Gran San Bernardo è stato invece fermato un cittadino svizzero in possesso di un violoncello dei primi del Novecento non dichiarato: lo strumento è stato sequestrato ed ora è in attesa di perizia.