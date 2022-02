Sarà presentato domani il progetto di razionalizzazione dell’elettrodotto di Terna

La presentazione da parte di Terna Spa dell'avvio del procedimento relativo all'opera denominata EL 498 "Razionalizzazione Rete 220 kV della Val Formazza" che interessa nella regione Piemonte, la Provincia del Verbano-Cusio- Ossola ed i Comuni di Formazza, Premia, Crodo Montecrestese, Crevoladossola, Masera e Baceno, ha fatto emergere che le opere in progetto nel loro complesso prevedono la demolizione di 58km di elettrodotti aerei e la costruzione di 76km di elettrodotti aerei e 10km di elettrodotti interrati, interessando anche zone di elevato pregio naturalistico.

Il comune di Montecrestese, assieme ad altri comuni della Alta Valle dell'Ossola, è da anni coinvolto nella questione relativa al progetto di razionalizzazione rete AT in Val Formazza, che interessa in modo pregnante il nostro territorio e vede come società incaricata la Terna SpA.

I lavori previsti, per la loro importanza e delicatezza, e per i risvolti concreti che potrebbero avere su una gran parte della nostra zona, hanno interessato amministrazioni e cittadini nonché il Ministero dell'Ambiente. Considerato che ad oggi il Sindaco di Montecrestese e l'Assessore incaricato non hanno condiviso nessun passaggio della loro decisione con i consiglieri o i cittadini, e che, a seguito della pubblicazione dell'avvio del procedimento del 5 gennaio 2022, si osservano centinaia di terreni che saranno interessati da vincolo di servitù di elettrodotto, ed eventuali osservazioni debbano essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione, il gruppo di minoranza "La svolta a Montecrestese " ha chiesto, ed ottenuto, che venisse organizzata una riunione tra l'Amministrazione Comunale ed i rappresentanti di Terna Spa.

Tale riunione è stata indetta nella data del 3 febbraio c.m. e sarà accessibile a tutti i cittadini tramite il link presente sulla pagina web del comune di Montecrestese, ed in particolare digitando

https://www.youtube.com/channel/UCoSi0gu9P_OToH-efiR8CpQ

Invitiamo chiunque sia interessato all'argomento a collegarsi tramite link e ad interagire durante la riunione ponendo domande scritte, a cui verrà data risposta durante lo svolgimento dell'incontro.