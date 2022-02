Nascono a Villa gli spazi per ''lavorare assieme''

‘’La filosofia è quella di lavorare assieme. Non è solo garantire spazi ma fare conoscenza reciproca’’. Così Daniela Bartolomei spiega la nascita dell’ufficio di Coworking di via Vittoni 3/5 a Villadossola. Garantire spazi e postazioni di lavoro per aiutare a relazionarsi. L’idea maturava già da tempo nella testa di Daniela e del marito Stefano Cittadino - che è anche assessore a Villadossola - , una coppia impegnata già in altre attività imprenditoriali nelle valli Antrona e Anzasca.

Gli uffici arredati in via Vittoni , dove tanti anni fa c’era il negozio Coop e poi via via altre attività commerciali - aprono dunque al coworking nel Verbano Cusio Ossola. Lo spiega Massimo Carraro, che ha creato dal nulla nel 2008 Cowo, la società cui fa parte anche Ossolacoworkin. Società che gestisce oltre 100 spazi in Italia e nel vicino canton Ticino.

‘’Un’esperienza iniziata a Milano Lambrate e poi allargata a tutta Italia’’ dice Carraro illustrando com’è nata questa idea che permette a tutti i lavoratori autonomi, free-lance, startup, piccole aziende, creativi e professionisti di lavorare in un ambiente condiviso, con un vantaggio doppio: contenere i costi fissi e far crescere il proprio network di contatti professionali.

Gli uffici di Villadossola garantiscono sei postazioni: due singole e una unica con quattro postazioni, spazi relax e tutto l’occorrente per poter lavorare.

‘’Siamo già stati contattati da alcune aziende che hanno in Ossola loro personale che hanno chiesto informazione su Ossola coworking’’ afferma Daniela Bartolomei che per sviluppare questo progetto ha aderito appunto a Rete Cowo - Coworking Network, fondata da Massimo Carraro.