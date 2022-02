San Biagio, a Emodinamica eseguite 1017 coronarografie e 660 angioplastiche

Il laboratorio di Emodinamica dell’Ospedale San Biagio di Domodossola della Struttura Complessa di Cardiologia diretta dal dottor Alessandro Lupi ha raggiunto nel 2021 numeri importanti. Da febbraio dello scorso anno il laboratorio è attivo h24, sette giorni su sette.

Nel 2021 sono state effettuate 1017 coronarografie diagnostiche e 660 angioplastiche coronariche, numeri significativi in un anno dove per l’emergenza da Covid-19 le attività programmate sono state per un periodo sospese.

Inoltre le angioplastiche coronariche PTCA, tecnica che si utilizza per trattare l’infarto miocardico acuto detto STEMI, sono state 153, di cui 65 fatte in reperibilità notturna o festiva. L’emodinamica h24 ha soddisfatto il 100% delle attività di cardiologia interventistica coronarica, e non è stato necessario inviare pazienti del VCO fuori ASL per il trattamento dell’infarto miocardico.

La Direzione Generale di Asl Vco si complimenta con il dottor Lupi e tutta la sua équipe per l’impegno nel perseguire i risultati raggiunti e per rispondere in modo eccellente alle esigenze sanitarie del territorio.