Piedimulera, va in pensione il geometra del Comune

“Questo mese di febbraio per Piedimulera segna un momento storico e un po' malinconico. Dopo 40 anni di onorato servizio alla nostra comunità va in pensione una figura a dir poco storica, una colonna portante della macchina amministrativa del nostro paese”. Scrive il sindaco di Piedimulera Alessandro Lana.

Prosegue il primo cittadino: “Parliamo del geometra Claudio Lavarini, una persona che in questi anni di mandato da sindaco (ma credo che possa parlare anche per i miei predecessori senza problemi) ha dato tutto se stesso per aiutare tutti noi amministratori, i colleghi e i cittadini a portare avanti tutti i progetti che ci eravamo prefissati, anche quelli che sembravano irraggiungibili e pieni di difficoltà. Una persona dal cuore d'oro che è stata determinante nella mia crescita personale e amministrativa e a cui devo tutta la mia più sincera riconoscenza”.

Conclude Lana: “Claudio tuttavia ci sarà ancora per dare una mano a titolo gratuito al nostro ente per un passaggio di consegne con chi lo andrà a sostituire. Dire grazie è poco ma è una parola sincera da parte di tutta l'Amministrazione comunale. Buona meritata pensione caro Clay, con stima e affetto”.