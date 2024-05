Strada di Bognanco, si lavora per un punto di primo soccorso in paese FOTO E VIDEO

Provincia e comuni di Bognanco e Domodossola sono al lavoro per pianificare i dettagli della chiusura della strada resasi necessaria dopo un nuovo smottamento nel pomeriggio. “Stiamo valutando se aprire il Centro Operativo con i Comuni di Bognanco e Domo” spiega il presidente della Provincia Alessandro Lana. La situazione è molto delicata e per i residenti di Bognanco si prevedono giorni difficili logisticamente. La chiusura non potrà essere breve. “Fortunatamente da due settimane avevamo iniziato ad affrontare la situazione celermente. Le rampe del guado sul Bogna sono praticamente pronte per creare una viabilità alternativa” spiega Lana che continua: “Abbiamo già individuato anche il ponte Bailey”.

Ora la Protezione Civile provinciale è al lavoro per approntare un punto medico sanitario a Bognanco con un'ambulanza e il personale del 118. “Ci attiveremo nel breve anche con il Soccorso Alpino per pianificare ogni dettaglio per la sicurezza dei residenti” ha proseguito Lana.