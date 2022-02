Se c’è una decisione difficile da prendere è sicuramente quella riguardante la location dove svolgere il banchetto nuziale.

Questo a meno che non abbiamo già un’idea precisa, magari trasmessa da un evento a cui abbiamo partecipato e che ci è particolarmente piaciuto e che vorremmo usare come spunto. Ad esempio, magari siamo stati ad un matrimonio di una persona cara che si è svolta in una sala ricevimenti e cioè piaciuta così tanto che abbiamo deciso di fare anche il nostro festeggiamento al suo interno. Si tratta di un caso più unico che raro perché la verità è che tutti gli sposi tendono a desiderare di avere un matrimonio unico nel suo genere e perciò di solito non lo scelgono di svolgere in un posto già scelto da persone di loro conoscenza. Comunque tutto è possibile l’importante è svolgere questa scelta con dei criteri specifici, che potranno esserci suggeriti da esperti del settore e da professionisti che si occupano di organizzare matrimoni se pensiamo che ne valga la pena. Molto spesso queste sale ricevimenti possono essere utilizzate anche per svolgere i riti civili, l’importante è prendere accordi in maniera anticipata perché se si tratta di un posto particolarmente richiesto, per la data che abbiamo scelto potrebbe non essere disponibile. E a quel punto spetterebbe semplicemente a noi decidere se spostare la data per conservare la location che ti piace ma semplicemente trovare un’altra sala ricevimento idonea.

Ricorda di cominciare a dare conferma della prenotazione almeno un anno prima: vediamo altri consigli utili.

Alcune persone non sanno che c’è una soluzione molto interessante rispetto alla scelta della location delle nozze che può prevedere la prenotazione e l’affitto di una villa e di una sala di ricevimenti che preveda la possibilità anche di pernottamento. Infatti, a volte si devono conciliare le esigenze di tutti ed alcuni parenti amici potrebbero vivere così lontano da non riuscire a spostarsi in giornata solo per le nozze ed avere bisogno di un posto dove soggiornare. Se la location per il banchetto prevede anche la possibilità di avere delle stanze questo sarebbe perfetto perché così invitati avrebbero la massima comodità organizzativa. In altri casi, invece, i responsabili delle sale ricevimenti offrono direttamente all’interno del pacchetto la possibilità di pernottare per gli sposi per la prima notte di nozze: è una proposta che viene fatta spesso e non è assolutamente inconsueta. Esiste anche la possibilità di avere delle stanze che sono a disposizione per motivi di servizio, come ad esempio la necessità di cambiarsi d’abito cosa che accade spesso quando il matrimonio è strutturato in modo da avere diversi momenti importanti, anche per variare le fotografie che commemoreranno l’evento.

Se il nostro matrimonio prevede la partecipazione di diversi bambini, e spesso questo succede quando ci sposiamo per ultimi e tutti i nostri amici hanno già una famiglia balla rodata, questo è veramente da tenere in conto perché una villa che ha degli spazi appositi per i più piccoli può davvero risultare un posto perfetto per la svolgimento della festa.