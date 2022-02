Consiglio regionale, Allasia confermato presidente. Ma Fratelli d'Italia non ci sta e si astiene: traballa la maggioranza

Stefano Allasia, della Lega, è stato riconfermato alla presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. Questo l'esito del voto espresso oggi dall'Assemblea legislativa, riunita da remoto per il rinnovo di metà mandato dell'Ufficio di Presidenza.

Allasia ha ottenuto 29 voti. Ci sono state anche 16 schede bianche. Polemiche all'interno della maggioranza: Fratelli d'Italia, infatti, come aveva annunciato il capogruppo Paolo Bongioanni, non ha partecipato al voto. "I nostri alleati, Lega e Forza Italia", ha spiegato Bongioanni, "non hanno voluto riconoscere la presenza del loro alleato nell'Ufficio di presidenza: è l'unico caso in Italia". Il capogruppo di FdI ha poi definito Cirio "un opossum, quell'animale che di fronte a un problema si finge morto". E ha annunciato che "se la votazione sarà fatta, non potrà non avere conseguenze".

Come vicepresidenti sono stati invece votati Franco Graglia (FI), riconfermato, e Daniele Valle (Pd), che invece prende il posto di Mauro Salizzoni.