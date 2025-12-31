Provincia, assegnate le deleghe. Porini vicepresidente

Il nuovo presidente della provincia del Vco Giandomenico Albertella ha assegnato, nelle scorse ore, le deleghe ai consiglieri di maggioranza. Il decreto, firmato martedì 30 dicembre, prevede la nomina di Rino Porini nel ruolo di vicepresidente; a lui anche le deleghe a viabilità zone Ossola, Cusio e Vergante, trasporti, protezione civile, caccia, pesca e tutela faunistica.

Ad Alessio Baldi la delega all’edilizia scolastica per gli istituti Maggia, Ferrini Franzosini, Cavalieri e Cobianchi, alle politiche giovanili ed Eurodesk. L’edilizia scolastica per gli istituti superiori di Domodossola, Omegna e Crodo, oltre a Zps e Rete Natira 2000 vanno invece a Davide Carigi.

A Mattia Corbetta la delega a specificità montana, ciclovie, turismo e forestazione. Gianmaria Minazzi si occuperà di viabilità per la zona Verbano, pianificazione territoriale, ambiente, rifiuti, bonifiche, risorse idriche ed energia. infine, a Gabriella Pelizzari le deleghe a politiche per lo sport e la cultura, eventi, pari opportunità, istruzione e servizi informatici. Il presidente Albertella si occuperà invece delle deleghe a personale, bilancio, polizia provinciale, rapporti con Fondazioni e Gal.