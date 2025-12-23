Domodossola, il consiglio parte in ritardo ma approva tutti i documenti di bilancio

L'ultimo consiglio comunale dell’anno, a Domodossola, ieri sera ha rischiato di saltare per la mancanza del numero legale. Alle 21.00 mancavano alcuni consiglieri di maggioranza e le forze di minoranza su invito del consigliere di Impegno Civico Simone Racco sono uscite dall'aula facendo mancare la soglia minima dei partecipanti richiesta dal regolamento. Dopo quindici minuti di sospensione, con l'arrivo della consigliera di maggioranza Silvia Lipari, i lavori sono potuti iniziare e la minoranza è rientrata in aula.

L'assemblea ha quindi potuto svolgersi con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2027-2028 e le aliquote Imu. Approvato anche il bilancio di previsione finanziario 2026-2027-2028 e la bozza dell'accordo tra l'Unione Montana delle Valli dell’Ossola, l'Unione Montana Alta Ossola, l'Unione dei Comuni Montani Media Ossola, il comune di Domodossola e il comune di Mergozzo per il trasferimento e la divisione dei beni immobili della ex Comunità Montana delle Valli dell’Ossola siti in via Romita e regione Nosere del comune di Domodossola, e la modifica del regolamento per l'accesso e l'utilizzo dello skatepark comunale di Domodossola. Il consiglio ha approvato poi il bilancio di previsione 2026 e il bilancio pluriennale 2026-2027-2028 dell'Azienda Speciale Pluriservizi Farmacia Comunale.

Ieri è stato il primo consiglio che ha visto la presenza dI Arianna Gabriele, dopo che Luca Di Coscio andato in pensione dopo 41 anni di servizio come responsabile del settore affari generali del comune domese. Gabriele ha iniziato a lavorare in comune nel 2022 all'ufficio elettorale per poi affiancare Di Coscio. “Luca è stato un esempio fantastico - dice Gabriele - spero di rendergli onore”.