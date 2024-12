Primo dell'anno in musica con la Gmo

Il tradizionale concerto di Capodanno della Gmo, Giovani Musicisti Ossolani, sarà mercoledì 1° gennaio alle 21.00 presso il teatro La Fabbrica di Villadossola. L'orchestra, diretta dal maestro Alberto Lanza, sarà impegnata nella performance intitolata "America volume II".

"Per noi è una tradizione da tanti anni aprire il nuovo anno con un bel concerto - dice il maestro Alberto Lanza -. Sarà l’ultima esecuzione del programma che abbiamo preparato lo scorso inverno e la scorsa primavera perché dal 2025, come ogni anno, cambieremo repertorio. Quindi sarà l’ultima occasione per ascoltare America Vol. II, un viaggio musicale attraverso l’America dal nord al sud, dagli Usa all’Argentina passando per Perù, Brasile, Messico, Portorico. Un’occasione per farsi trasportare dai coinvolgenti ritmi sudamericani e dalle ricche armonie dello swing".

Il concerto di Capodanno è un evento voluto e finanziato dall’amministrazione comunale di Villadossola che nel corso della serata premierà i cittadini che si sono maggiormente distinti durante l'anno ormai concluso.