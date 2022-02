Cna Ristorazione: “Il Governo ci ascolti, la situazione è drammatica”

“La situazione è drammatica”. Non usa mezzi termini il cavourese Giovanni Genovesio, presidente nazionale di Cna Ristorazione. Mercoledì 9 c’è stato un incontro a Roma tra le associazioni di categoria e il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

La pandemia ha acuito una situazione già complicata, per un settore caratterizzato da un forte turnover, come spiegano da Cna “Il 25% dei nuovi ristoranti che vengono aperti in Italia, infatti, chiude entro un anno dall’apertura, il 50% chiude entro tre anni e il 57% ‘getta la spugna’ dopo soli cinque anni”.

All’incontro l’associazione rappresentata da Genovesio ha portato sul tavolo una serie di proposte di sostegno immediato come prorogare l’esenzione della Tosap/Cosap fino a giugno, reintrodurre i voucher, transazione fiscale per i debiti o la moratoria sui mutui. Inoltre si richiedono iniziative per rimettere in piedi il settore degli eventi e dei catering che sono stati fortemente penalizzati dalla pandemia. Nonché una nuova visione strategica che valorizzi i prodotti locali e la territorialità dell’offerta ristorativa e metta in campo misure per favorire chi produce e trasforma alimenti.