Dall'8 per mille della diocesi 250mila euro per il progetto “Una casa per tutti”

Sono stati ufficialmente assegnati dalla Diocesi i 250mila euro destinati al progetto “Una casa per tutti” promosso dalla Parrocchia di Domodossola, del quale aveva parlato anche Ossolanews nei mesi scorsi. L'annuncio è stato dato all'incontro del 10 febbraio a Novara dove sono stati presentate le assegnazioni dei fondi dell'8 per mille per la carità.

L'obiettivo è restaurare l'ex casa parrocchiale e realizzare sei mini alloggi da destinare alle persone in difficoltà abitativa rispondendo almeno in parte ai disagi temporanei. Da tempo offrire un sostegno al disagio abitativo era un sogno del parroco Don Vincenzo Barone, ora è diventato un progetto della Caritas parrocchiale di Domodossola con tutte le parrocchie del vicariato e presto inizieranno i lavori. La donazione della diocesi permetterà di coprire una quota significativa delle spese da sostenere.

I progetti finanziati dalla diocesi sul territorio diocesano con l'8 per mille si dividono in tre grandi gruppi. I “Progetti Sostegno” riguardano il finanziamento agli interventi che i gruppi caritativi di parrocchie e Unità pastorali missionarie svolgono quotidianamente. Le “Opere Segno” assegnate ad associazioni che mettono in atto progetti specifici in diversi campi del sociale: dalle prima accoglienza, alla tutela della maternità e della donna. Infine i “Progetti emblematici” (nel quale rientra “Una casa per tutti”) condotti direttamente da Caritas diocesana, con realtà del territorio.

Tra i Progetti Sostegno finanziati in Ossola risultano “Sostegno alla Caritas dell’Upm Sant’orsa”, capofila la parrocchia di Villadossola, che ha ricevuto 15mila euro per far fronte ai bisogni caritativi di tutte le parrocchie con attività di ascolto e sostegno economico.

12mila euro vanno alla Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso per “Insieme si può”, progetto per aiutare le famiglie del territorio a superare le difficoltà causate dalla pandemia con aiuti economici per il pagamento di canoni e utenze della casa e con generi di prima necessità.

14mila euro serviranno alla parrochia di Ornavasso per creare una serie di possibilità di sostegno concreto e immediato alle famiglie, che le aiuti a far fronte a problematiche inattese per l'iniziativa “Nessuno resti indietro”.