Domodossola, prosegue la raccolta fondi del progetto 'Una casa per tutti'

Come già scritto da Ossolanews l'ex casa parrocchiale di Domodossola in via monsignor Pellanda diventerà una casa di accoglienza per le famiglie in difficoltà con il progetto solidale 'Una casa per tutti'.

L'edificio ospiterà sei mini appartamenti da destinare alle persone in difficoltà abitativa rispondendo almeno in parte ai disagi temporanei. Da tempo offrire un sostegno al disagio abitativo era un sogno del parroco Don Vincenzo Barone, ora è diventato un progetto della Caritas parrocchiale di Domodossola con tutte le parrocchie del vicariato e presto inizieranno i lavori.

All'iniziativa ha aderito anche Fondazione Comunitaria del Vco con una raccolta fondi online (https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/id/5700) . Il costo dell’opera è di 800 mila euro circa, l’otto per mille della Chiesa Cattolica devolverà 250 mila euro e alcuni privati hanno offerto il loro contributo ma per completare l'opera serve l'aiuto di tutti. È possibile donare anche attraverso il conto corrente della Fondazione: Banca Intesa Sanpaolo IT 81 O 0306909606100000000570 . Banco Posta IT 79 L 07601 10100 001007819913. C/C postale 1007819913 causale “Una casa per tutti”. Oppure è possibile versare il proprio contributo direttamente all'ufficio parrocchiale.