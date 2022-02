“Noi Di Centro”, nominata la squadra piemontese del partito di Clemente Mastella

“Noi Di Centro, il partito di centro guidato a livello nazionale da Clemente Mastella e Giorgio Merlo, ha completato la sua squadra anche a livello piemontese, come in tutte le altre regioni italiane. Dopo la struttura regionale, sono stati nominati i responsabili politici in tutte le province piemontesi. Una dirigenza con un obiettivo politico definito e chiaro: e cioè, ricostruire il centro nel nostro paese attraverso il contributo e la ‘Federazione’ di tutte le forze, i partiti e i movimenti già in campo che non si riconoscono nel populismo dei 5 stelle, nel massimalismo della sinistra e nel sovranismo di alcuni settori della destra.

E anche dal Piemonte, dunque, parte questo progetto politico e culturale dopo la costruzione della rete organizzativa definita in queste ultime settimane. Nei primi giorni di marzo è prevista la prima iniziativa pubblica a Torino con la presentazione del partito, dei suoi dirigenti e del progetto di centro in vista delle prossime elezioni politiche generali. Un obiettivo che punta a superare gli attuali schieramenti politici che, com’è ormai evidente a tutti, sono di fatto azzerati dopo lecontraddizioni che li hanno caratterizzati in questi ultimi mesi. È giunto il tempo, cioè, di farripartire la politica dopo una stagione dominata dal populismo grillino e dall’estremismo dialleanze posticce e ingessate e miseramente fallite alla prova del governo. È ora, cioè, di aprireuna nuova fase politica. E ‘Noi Di Centro’ è nato per centrare questo obiettivo”.

Così Luca Pedrale e Renato Zambon (nella foto), presidente e segretario regionale Noi Di Centro.