Danneggia un albero a Domodossola, denunciato

Identificato dalla Polizia locale, mediante le immagini dell’impianto di video sorveglianza comunale, l’autore del danneggiamento di un albero facente parte dell’arredo urbano, commesso nel pomeriggio del 6 luglio, nella centrale Via Francioli.

Il trentenne, che si aggirava in stato di evidente agitazione per le vie della città, si è improvvisamente accanito contro l’albero, spezzandone il tronco.

L’autore del reato, punito e previsto dall’art. 635, c.2° comma, n. 1 del codice penale, dopo il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") è perseguibile a querela, perché l’illecito è stato commesso in danno di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7) codice pebnale.

La denuncia-querela è stata presentata dal sindaco della Città di Domodossola, in qualità di legale rappresentante dell’ente locale.