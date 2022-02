''Una somma straordinaria per far fronte ai problemi delle morosità a Villadossola''

“Con 494 alloggi su una popolazione di circa 6.300 abitanti, Villadossola ha un peso importante sull’edilizia popolare di tutto il Piemonte. Tra morosità colpevoli e incolpevoli c’è una problematica che si riversa sulle casse comunali. Come Regione Piemonte stiamo studiando una misura ad hoc per Villa e l’obiettivo sarà stanziare una somma straordinaria per far fronte alle situazioni critiche che si sono protratte negli anni. Il Comune di Villadossola si fa carico di tutte le povertà e fragilità dell’Ossola, peraltro aumentate per via del Covid. I numeri impongono, dunque, che un ragionamento venga posto sul tavolo, cosa che farò la prossima settimana con l’assessore competente Chiara Caucino. Cercheremo di destinare una somma la più importante possibile. Sono anche in corso colloqui con gli imprenditori della zona perché possano dare il loro contributo per ridurre la sacca di disagio, valutando lo svincolo di alcuni alloggi per farli ritornare alle loro origini di case operaie”.

E’ questo l’annuncio fatto venerdì mattina dal presidente della Lega in Regione, Alberto Preioni, intervenuto alla conferenza stampa con i vertici di Atc Piemonte Nord. Preioni ha voluto sottolineare l’importanza dell’impegno assunto dalla Regione visto che Villadossola lamenta morosità per circa 240 mila euro che ‘’pesano sul bilancio del comune’’. Ma soprattutto Preioni ha anche rilanciato l’idea che si debba discutere in seno al Ciss Ossola di una quota di solidarietà da parte degli altri comuni ossolani visto che ‘’Villadossola si fa carico con le case popolari dei problemi e delle fragilità anche per quei comuni che non hanno sul loro territorio case popolari’’.

“Come annunciato dall’assessore Caucino – ha ricordato Preioni – grazie ai fondi del Pnrr sono in arrivo per gli inquilini piemontesi delle case di edilizia residenziale pubblica oltre 85 milioni di euro, di cui al Piemonte Nord che comprende anche la provincia del Vco, andranno circa 17 milioni e mezzo. Una grande iniezione di liquidità che va ad aggiungersi ai finanziamenti straordinari già messi in campo dalla Regione e al prossimo sblocco, sul quale stiamo lavorando da tempo, dei fondi ex Gescal, che consentiranno di rendere assegnabili centinaia di alloggi che oggi necessitano di opere di manutenzione. Fatto salvo il diritto alla casa che, per me, è un diritto inalienabile, l’obiettivo dell’amministrazione piemontese a maggioranza Lega è sempre quello della “sfittanza zero”, dell’illegalità zero e delle occupazioni abusive zero”.