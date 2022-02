''Non c’è una necessità di interventi strutturali per il Villaggio operaio di Villadossola''

Unità d’intenti e investimenti per circa 10 milioni. Questo hanno annunciato venerdì mattina i vertici di Atc Piemonte Nord alla conferenza stampa in sala consiliare a Villadossola.

Il presidente Marco Marchioni, il capogruppo Lega in Regione Piemonte Alberto Preioni e il sindaco di Villadossola Bruno Toscani, con alcuni esponenti della giunta, hanno prima replicato alla nota del Pd locale e poi annunciato alcuni interventi sugli immobili.

Soprattutto rimarcando come "da tempo siano in corso incontri tra le parti, Comune, Atc e Regione, per verificare la possibilità di destinare una parte degli alloggi ex Sisma ai lavoratori integrati delle industrie".

A Ossolanews che chiedeva se ci fossero in programma interventi sostanziali sul patrimonio del Villaggio operaio, Marchioni ha risposto di no.

"I nostri sopralluoghi - ha affermato – hanno permesso di visitare una ventina di alloggi e tutti sono stati trovati in buone condizioni. Non c’è una necessità di interventi strutturali. Per quanto riguarda la manutenzione degli appartamenti, il personale tecnico di Atc e quello del Comune sono costantemente in contatto e il livello di operatività è eccellente".

"Tra noi e il Comune c’è massima collaborazione e unità d’intenti. Gestire il patrimonio degli alloggi popolari in questa fase di emergenza economica generale non è cosa semplice" ha aggiunto snocciolando i dati di Villadossola, città dove vengono gestiti 494 alloggi.

Dice Marchioni: "Grazie al Superbonus 110% sono previsti investimenti pari a circa 10 milioni di euro; saranno interessati, con lavori di riqualificazione energetica e non solo, stabili delle vie Fratelli di Dio 9, Piemonte 45 e 47, Toscana 11 e 13, Umbria 11/13, Sicilia 12, 14 e 16, Emilia 6/8, Veneto 21/23 e 27/29. Questi sono fatti e non parole. Sempre al Pd che lamenta il mancato arrivo in loco di fondi europei provenienti dal Pnrr, ricordo nuovamente, come ho già fatto con altri Comuni, che i parametri per assegnarli non sono stati stabiliti da noi. Evidentemente, ed è così, ci sono aree del Piemonte che hanno un disagio abitativo superiore, ma ciò non vuol dire che Villa sia abbandonata a se stessa e che qualora si dovessero liberare ulteriori risorse o in caso di rifinanziamento dello stesso Pnrr non le destineremmo qui. Se il Comune di Villa si ritrova ad avere un debito con Atc per oltre 240 mila euro che sta cercando di risolvere ciò è conseguenza ed eredità della precedente amministrazione a guida Pd, e di quelle ancora prima, e non certo dell’attuale".

Ha ricordato come l’amministrazione di Villa abbia avviato un bando per l’assegnazione di alloggi, undici anni dopo l’ultimo bando.

Pierangela Borca, assessore ai servizi sociali del Comune, ha rimarcato come siano pervenute 156 domande per 70 alloggi da occupare. L’amministrazione comunale ha anche ricordato come siano stati rescissi tre contratti di affitto per inquilini, morosi colpevoli, che non pagavano e che non si sono mai dimostrati interessati a sanare la situazione.

Il presidente Marchioni ha infine affermato che ora grazie a PagoPa (il sistema di pagamenti a favore delle amministrazioni pubbliche) la situazione è migliorata perché Atc, grazie a chi adotta questo metodo di pagamento, riesce a verificare i pagamenti anche in 48 ore.