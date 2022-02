Asl Vco, somministrazioni vaccino Novavax dal 28 febbraio

Lunedì 28 febbraio 2022 al Centro Vaccinale Il Maggiore di Verbania inizierà la somministrazione del vaccino Novavax ai cittadini che hanno effettuato la preadesione dedicata e conseguentemente ricevuto l’appuntamento.

Non è previsto l’accesso diretto per la vaccinazione con il vaccino Novavax.

Chi si è prenotato per la seduta vaccinale a mRNA messaggero e intende invece essere vaccinato con Novavax deve annullare la prenotazione e, sempre sul portale Il Piemonte ti vaccina, preaderire nell’apposita sezione dedicata alla 1 dose Novavax per maggiorenni.

Rimangono invariate le modalità di accesso ai Centri Vaccinali per coloro che non optano per la vaccinazione con vaccino Novavax.