Pro Vigezzo e Fondotoce chiudono in parità il big match

Termina in parità il big match della terza categoria tra Pro Vigezzo e Fondotoce, appaiate in testa alla classifica.

Una partita non bella, ma intensa, soprattutto nella ripresa. Le squadre partono guardinghe, la Pro sembra contratta ed il Fondotoce attende e riparte. Non succede molto e per la prima vera emozione bisogna aspettare il termine del primo tempo. Una punizione calciata in area dalla destra trova uno sfortunato colpo di testa di Temistocle che infila a fil di palo il suo portiere.

Gol abbastanza casuale, viste soprattutto le trame di gioco della prima frazione.

La ripresa inizia con l’arrembaggio della Pro che non ci sta. Pressione evidente, ma anche molta confusione. Un paio di occasioni fanno gridare al gol, ma la frenesia dell’attacco rossoblu non permette la precisione necessaria ad infilare la porta ospite.

Il Fondotoce per venti minuti non trova le contromisure e sembra sempre sul punto di subire il gol. Su una azione di contropiede però trova disattenta l’altissima retroguardia della Pro e solo un miracolo di Cantadore impedisce il raddoppio.

Quando sembra che il bersaglio non si riesca a colpire, ecco la meritata rete del pari. Un pallone calciato lungo in area, genera una mischia e sfugge al portiere. Piraglia è il più veloce di tutti ad infilare il pareggio.

C’è ancora tempo per vincere, ma il gioco si frammenta e la lucidità manca in entrambe le squadre. Chiude in avanti il Fondotoce che non sfrutta il finale un po’ timoroso dei vigezzini. Ma si chiude così