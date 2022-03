Una postazione fissa per comunicare con l'Ucraina

Bella iniziativa da parte della società Boot Computer di Villadossola. Il negozio di sistemi informatici di via Valdrè ha deciso di rendersi utile per aiutare gli ucraini che vivono in Ossola. A partire da ieri ha attivato una postazione PC completa di connessione stabile e costante, webcam con microfono e tutti i software necessari alle telecomunicazioni in uso totalmente gratuito e con assistenza tecnica costante ‘’per chiunque abbia necessità di comunicare con i propri cari/amici che stanno fuggendo dalla guerra o che hanno bisogno di organizzare rientri-viaggi’’.