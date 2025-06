“Sotto Attacco”, il nuovo libro di Enrico Borghi presentato al Senato FOTO

Si è tenuta mercoledì a Roma, nella prestigiosa cornice della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato, la presentazione del nuovo libro scritto dal senatore ossolano Enrico Borghi. “Sotto Attacco” il titolo del volume, che svela come con in un mondo segnato da conflitti geopolitici, rivoluzioni tecnologiche e minacce emergenti, le dinamiche nascoste di un’epoca turbolenta.

Dall’egemonia delle grandi potenze ai nuovi pericoli legati a big data e intelligenza artificiale, passando per le fragili infrastrutture globali e la competizione nello spazio, il libro guida il lettore attraverso i punti critici che definiranno il futuro dell’umanità. Un’analisi affilata e provocatoria che getta luce su come sicurezza, economia ed egemonia si intrecciano in un sistema globale sempre più instabile.

“Con una narrazione chiara e documentata - si legge nella presentazione dell’editore, la casa editrice Rubbettino - Sotto attacco non si limita a descrivere i rischi ma offre uno sguardo lungimirante sulle soluzioni necessarie per affrontare le sfide di un mondo sotto pressione. Un’opera indispensabile per chi vuole comprendere i meccanismi del potere globale e immaginare un futuro più sicuro e sostenibile.”

La presentazione si è tenuta con la partecipazione di personaggi di alto livello della politica e dell’informazione. Sono infatti intervenuti il presidente del Senato Ignazio La Russa, l’ex presidente del consiglio Matteo Renzi, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, oltre a Stefania Battistini (inviata speciale del Tg1), Micaela Palmieri (conduttrice di Tg1Mattina) e la storica e volto televisivo Michela Ponzani.

Interpellato da Ossola News, il senatore Borghi ha assicurato che prossimamente ci sarà anche la presentazione del libro anche in Ossola.