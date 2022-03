A Bracchio proseguono i lavori di ripristino degli acciottolati

Proseguono i lavori di ripristino degli acciottolati in frazione Bracchio a Mergozzo.

L'area attualmente interessata comprende le vie Pera e Resiga, e la chiusura dei tratti stradali sarà necessaria ancora per alcune settimane affinché l'impresa termini la posa sino ad arrivare in Piazza Fontana. Per tale motivo, chiunque abiti in una zona attualmente non raggiungibile da automezzi non esiti a contattare il Comune per qualsiasi richiesta particolare, comprese eventuali consegne di spesa, medicinali o beni di prima necessità.

Gli uffici comunali rimangono disponibili telefonicamente nei giorni ed orari preposti.