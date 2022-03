Premosello, altra grana per il sindaco Fovanna: si dimette l'assessore Zonca

Non c'è pace per la maggioranza di Premosello. Dopo le dimissioni di fine anno da vice sindaco di Roberta Varetta, la squadra di Elio Fovanna perde un'altra pedina, si è dimesso l'assessore Corrado Zonca.

Lo hanno annunciato sui social attraverso un post sulla pagina Punto e a Capo i consiglieri di maggioranza. “Annunciamo le dimissioni con effetto immediato dell'assessore Corrado Zonca, non le condividiamo ma ne prendiamo atto” scrivono Fovanna e i suoi consiglieri.

“Tutti stanno dando il massimo per traghettare il Comune fuori da un momento di difficoltà e incertezza e bisognerebbe fare scelte responsabili agendo in maniera rispettosa verso i cittadini che ci hanno votato, verso i colleghi consiglieri e in ultimo anche verso i dipendenti comunali che lavorano e che avrebbero bisogno di stabilità” continuano nel post. Zonca faceva parte della giunta con Fovanna e Massimo Macchi e aveva le deleghe a urbanistica, edilizia privata, paesaggio e ambiente, Protezione Civile, trasporti e viabilità, opere pubbliche e programmazione urbanistica.