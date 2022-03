La minoranza di Premosello sulle dismissioni dell'assessore Zonca: “Maggioranza incapace a proseguire”

Il gruppo di minoranza ha letto il comunicato del gruppo di maggioranza apparso su Facebook, con il quale si sono annunciate le dimissioni dell’assessore Zonca Corrado.

Da quanto emerge nel comunicato non riscontriamo le motivazioni che hanno portato l’Assessore a compiere questa scelta: riteniamo che omettere l’indicazione esatta delle cause, per una compagine amministrativa che si era presentata volendo far diventare il nostro Comune come una sorta di “casa di vetro”, sia quantomeno singolare!!

Analizzando il testo del comunicato evinciamo comunque, chiaramente, che la scelta dell’Assessore non sia dettata da futili motivi. Noi riteniamo che, analogamente a quanto avvenuto qualche mese orsono, la mancanza di coesione, l’inerzia dell’attuale maggioranza e limitati spazi di manovra amministrativa, hanno nuovamente alimentato dissidi all’interno dell’organo esecutivo comunale (Giunta comunale).

Evidentemente, a donne e uomini animati da spirito di concretezza e disposti a dedicare il proprio tempo per affrontare, seriamente ed in maniera efficace, i problemi contingenti del nostro Comune, va stretto questo ingiustificato immobilismo! Registriamo che, mentre l’attuale maggioranza è impegnata a tenere insieme i cocci, , le difficoltà, le incertezze e le contraddizioni, dovute anche ad una evidente mancanza di base programmatica di chi ci amministra, aumentano in maniera esponenziale!

Su tutti noi incombono i temi ed i problemi non affrontati o trascurati: Il disavanzo della R.I.S.S. (e dunque il disavanzo del nostro Comune) continua ad aumentare.Le procedure di affidamento in concessione della gestione servizi R.I.S.S. (al fine di ottenere risorse per il nostro Bilancio) stanno avendo tempi biblici.Continuiamo a registrare scarsa manutenzione del patrimonio comunale.

Gli uffici comunali continuano ad essere chiusi.I servizi alla persona dei nostri cittadini sono ai minimi storici (vedi Centro Prelievi). Ci appelliamo al senso di responsabilità del Sindaco a cui chiediamo di prendere atto della grave situazione valutando, con serietà e onestà verso tutti, le reali condizioni in cui versa la maggioranza e la conseguente incapacità a proseguire in questa esperienza amministrativa.

I consiglieri di minoranza Monti Andrea, Nolli Corinna, Bionda Maurizio.