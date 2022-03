Dal momento che i traslochi tendono ad essere stressanti l’idea migliore è quello di portarli a termine il prima possibile e ciò si ottiene incaricando una ditta che fornisce servizio dei piccoli traslochi in giornata di effettuare il trasloco al posto nostro.

D’altra parte non c’è motivo per fare tutto da soli, visto quanto possono essere competitivi i prezzi di questo tipo di azienda che non si occupa esclusivamente del trasporto, come potrebbero pensare in tanti, ma che fornisce tutti quei servizi che potrebbero essere utili all’interno di un trasloco. Di solito per “piccoli traslochi“ si intendono tutti quei traslochi che non comportano un grandissimo lavoro. Un altro elemento caratteristico dei piccoli traslochi è il fatto di non andare a spostarsi troppo lontano, magari si cambia semplicemente quartiere e si rimane l’interno della stessa città.

È naturale che se la distanza da coprire è piccola è molto più facile eseguire un trasloco in giornata, perché la ditta di traslochi mette a disposizione dei mezzi, come dei furgoni, che riusciranno a assolvere il compito nel giro di poche ore.

Potrebbe essere, invece, molto più complicato traslocare quando le percorrenze sono lunghe, ad esempio si cambia regione o, a maggior ragione, si trasloca all’estero. Comunque tutto si può fare, basta semplicemente prendere degli accordi specifici con una azienda di traslochi e specificare i termini del proprio trasloco. Basta rispondere a tutte le domande che vengono fatte dal responsabile del trasloco per riuscire a strutturare tutto al meglio ed avere un preventivo specifico che ci consente di stabilire il budget necessario per compiere il trasloco.

Piccoli traslochi: quali sono gli inconvenienti se vogliamo farlo da soli

È vero che non c’è scritto da nessuna parte che bisogna richiedere un servizio professionale per traslocare, però è anche vero che tutte le persone che ci hanno provato da sole o no più o meno riscontrato gli stessi problemi. E prima di tutto è necessario prendere diverse giornate dal lavoro, perché concludere un trasloco in giornata da soli è praticamente impossibile.

Si potrebbe chiedere ad un amico o un parente di aiutarci, soprattutto se dispone di un furgone o di un mezzo di questo tipo, però bisogna anche inscatolare tutto, perciò andare a cercare quei materiali come scatole, pluriball, polistirolo, nastro adesivo eccetera che sono indispensabili per poter trasferire degli oggetti che possono essere anche molto delicati e rompersi facilmente. Dopodiché, per traslocare è importante anche riuscire a trasportare le cose su e giù degli androni dei palazzi, a meno che non si traslochi ad un piano terra partendo dal piano terra, ma non succede quasi mai.

Ciò fa perdere molto tempo e mette a rischio la propria incolumità perché a differenza di professionisti esperti dei traslochi, che quotidianamente hanno imparato ad acquisire questo genere di manualità, le altre persone potrebbero invece farsi male.

Insomma, è anche inutile andare ad elencare tutte le problematiche che si possono verificare all’interno di un trasloco, molto meglio affidare questa operazione a qualcuno che sa attuare le giuste strategie.