Auxologico, incontro on line sui disturbi del comportamento alimentare in un’epoca di traumi

In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, Auxologico organizza l'incontro online "I disturbi del comportamento alimentare in un'epoca di traumi". Appuntamento mercoledì 23 marzo alle ore 18 per parlare dei segnali per riconoscerli e come guarire.

I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), o come vengono definiti oggi i Disturbi dell'Alimentazione e della Nutrizione (DAN), sono caratterizzati dal rapporto alterato che un essere umano ha con il proprio corpo e con il cibo.

Il lungo periodo di pandemia da Covid-19 ha provocato un incremento del 30% dei casi di insorgenza dei Disturbi del Comportamento Alimentare: anoressia, bulimia e binge eating. A questo, ora si aggiungono il senso di incertezza e timore per la situazione internazionale instabile.

Ma cosa sono i DCA-DAN? Come sono legati al nostro vissuto quotidiano e all'epoca in cui viviamo?

Quali sono i segnali per riconoscerli precocemente? Come si può guarire?

Di questo e molto altro parleremo con gli esperti di Auxologico (psichiatra, endocrinologo, psicologo e dietista) in un evento on line gratuito, aperto a tutti.

All'evento parteciperanno anche Animenta e Mi Nutro di Vita, due associazioni che si occupano di dare informazioni e sostegno ai pazienti.

RELATORI:

Dott. Leonardo Mendolicchio, psichiatra, Direttore U.O. Riabilitazione dei Disturbi Alimentari e della Nutrizione - Auxologico Piancavallo e Direttore Centro Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA);

Dott.ssa Chiara Cacciatore, endocrinologa della U.O. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo - Auxologico San Luca;

Prof. Gianluca Castelnuovo, psicologo e psicoterapeuta, Servizio di psicologia clinica, Direttore del Laboratorio sperimentale di ricerche psicologiche dell'Istituto Auxologico Italiano, Università Cattolica del Sacro Cuore;

Dott.ssa Tiziana Tinozzi, dietista, Coordinatore del Servizio di Dietetica di Auxologico Piancavallo;

Aurora Caporossi, Fondatrice e Presidentessa dell'Associazione Animenta;

Sebastiano Ruzza, Presidente dell'Associazione Mi Nutro di Vita.

QUANDO

Mercoledì 23 marzo 2022, ore 18.00





COME PARTECIPARE - EVENTO ON LINE

L'evento si svolgerà esclusivamente on line. Verrà trasmesso su questa pagina del sito, sui canali YouTube, Linkedin e facebook di Auxologico.

La partecipazione è gratuita e l'iscrizione è obbligatoria. Effettuata l'iscrizione, riceverete il link per seguire l'evento.

https://www.auxologico.it/eventi/disturbi-comportamento-alimentare-unepoca-traumi





Auxologico è una Fondazione che ha come proprie esclusive finalità la ricerca scientifica e l’attività di cura dei pazienti a livello ospedaliero e ambulatoriale.

Fondato nel 1958, fin dal 1972 Auxologico è stato riconosciuto dal Ministero della Salute - e sempre confermato - come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).





Auxologico è presente in Lombardia e in Piemonte con 13 strutture ospedaliere, poliambulatoriali e di ricerca che lavorano in stretta sinergia per offrire le migliori opzioni diagnostiche e le cure più appropriate a oltre 1 milione di pazienti che ogni anno si rivolgono con fiducia a Auxologico.





Auxologico è una comunità di medici, ricercatori, tecnici, personale sanitario e amministrativo di oltre 2400 persone che ogni giorno mettono a disposizione il proprio impegno e la propria professionalità per la cura della persona.

www.auxologico.it