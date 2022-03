Emergenza Ucraina, a Villadossola un progetto di solidarietà alimentare

L'amministrazione comunale di Villadossola rende noto che è stato attivato il progetto di solidarietà alimentare per soddisfare esigenze primarie attraverso buoni acquisto in favore dei cittadini ucraini che sono domiciliati sul territorio di Villadossola a causa dell’intervento militare in atto in Ucraina; tali buoni potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali che saranno pubblicati sul sito internet del comune.

L’intervento è finanziato con risorse comunali e con donazione dell’Associazione Kenzio Bellotti di Omegna.

Destinatari e requisiti

I destinatari della misura sono i cittadini ucraini fuggiti dal paese di origine a causa dell’emergenza umanitaria per i quali sussista una comprovata difficoltà economica all’approvvigionamento di beni alimentari di prima necessità, che siano in possesso della dichiarazione di presenza rilasciata dalla Polizia di Frontiera/Questura.

La domanda potrà essere presentata dal soggetto residente in Villadossola che ospita il cittadino ucraino o dal soggetto ospitato. La verifica dei requisiti verrà effettuata dai servizi sociali del CISS-Ossola, senza la formazione di graduatoria, sulla base delle istanze presentate e delle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria.

Entitá del contributo

Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno stimato di generi alimentari e prodotti di prima necessità prevede l’attribuzione di € 40,00 settimanali per il primo componente del nucleo e di € 25,00 settimanali per ogni altro componente, dando la facoltà al servizio sociale del CISS-Ossola di implementare gli importi in presenza di oggettive considerazioni.

Modalitá di presentazione della domanda

Il modello di istanza, scaricabile dal sito internet del comune (https://www.comune.villadossola.vb.it), deve essere compilato e trasmesso via mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:

municipio@comune.villadossola.vb.it

unitamente alla scansione di un documento d’identità del richiedente.

In caso di difficoltà a presentare la domanda come sopra indicato e per informazioni si prega di contattare i numeri telefonici 0324/501401-442

Controlli

Il comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/200 e s.m.i., chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e decade dai benefici eventualmente conseguiti.