Edilizia, nuovo contratto nazionale e settore in crescita anche nel Vco

Edilizia in crescita anche nel Vco. Ad analizzare i dati della Cassa edile di Verbania è Filippo Rubulotta (segretario generale della fillea cgil provinciale - la categoria degli edili della Cgil). I dati ufficiali forniti dalla Cassa Edile provinciale ci dicono che il numero di aziende edili attive è passato da 417 a 403 (- 14) mentre quello dei lavoratori attivi da 1575 a 1782 (+207) e le ore lavorate sono aumentate di 395.764

Questi sono soltanto alcuni dei dati che ci rappresentano come anche a livello provinciale il settore dell'edilizia stia vivendo una fase di importante ripresa dopo gli anni bui seguiti alla grande crisi del 2008.

Lo scorso 3 Marzo è stato siglato il nuovo contratto nazionale dall'Ance e dalle Cooperative con le sigle sindacali di categoria Fillea CGIL, Filca CISL, Feneal UIL che produrrà per i lavoratori aumenti mensili già a partire dal corrente mese di marzo e che a regime partiranno dai complessivi 92 euro per l'operaio comune ad arrivare ai 184 euro dell'impiegato al settimo livello. Il nuovo contratto, per cui si esprime un giudizio molto positivo, interviene anche su temi di estrema importanza per il settore edile come l'istituzione attraverso la formazione e la bilateralità di procedimenti utili al rafforzamento di salute e sicurezza, la lotta al sotto inquadramento e alla scorretta applicazione contrattuale, premio per i giovani sotto i 29 anni che entrano nel settore: dopo 12 mesi nella stessa impresa scatterà per loro una tantum di 100 euro.

Filippo Rubulotta, conclude augurandosi che il rinnovo del contratto nazionale sia di buon auspicio per una rapida e positiva conclusione della trattativa che si sta svolgendo in queste settimane con l'Ance Territoriale per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro perché anche attraverso la sigla di questi contratti passa la qualificazione del settore edile nella direzione del rispetto delle regole, del sostegno alle imprese regolari, del contrasto alle irregolarità, della corretta e certificata formazione, del giusto riconoscimento ai lavoratori.