Tra gli elementi della tapparella che si rompono prima e di maniera più facile c’e sicuramente la cinghia, ovvero la corda avvolgibili. Di solito non c’occupiamo particolarmente delle nostre tapparelle, perché in parte ciò è dovuto al fatto che stanno al di fuori dell’edificio e non direttamente a contatto con noi, in parte perché ci sembrano semplici, anche da utilizzare. Dobbiamo semplicemente far leva sulla corda per tirarle giù, o lasciarle andare per tirarle su. Ma la verità è che spesso le tapparelle possono bloccarsi e i motivi sono tanti, il primo dei quali l’usura e le sollecitazioni che le intemperie hanno prodotto sui materiali che tendono a degradarsi nel corso del tempo, a prescindere dalla loro qualità.

Il blocco potrebbe essere dovuto alle doghe che terminava per incastrarsi il cassonetto o alle guide, ma anche una cinghia allentata non fa più bene il suo servizio.

Alcuni difetti sono più visibili dal punto di vista estetico, mentre altri sono nascosti però peggiora il funzionamento o addirittura lo rendono impossibile. Molto spesso le abitazioni che riscontrano dei problemi potrebbero essere proprietà di persone anziane, o semplicemente di chi non ha tempo nella manualità per risolvere da sola un guasto come quello che potrebbe sopravvenire alle tapparelle.

Per fortuna ci sono dei tecnici che possono essere molto utili e che si occupano di tutto ciò che riguarda le tapparelle, a partire dall’installazione, dalle consulenze rispetto all’acquisto o alla riparazione, alla sostituzione di cinghie, all’inserimento di motorino nell’avvolgibile.

Se hai un problema con le tapparelle o se vorresti acquistarne di nuove e non sai come sceglierle, prendi un appuntamento con un professionista e fissa direttamente un sopralluogo.

In questo modo non potrai che schiarirti le idee ed operare delle scelte precise.

Per quanto riguarda il deterioramento della cinghia della tapparella, è possibile sostituirla con poche decine di euro, ma anche in questo caso sarà opportuno richiedere un preventivo.

D’altro canto troppi guasti insieme non possono che andare a farci porre il dubbio se non sia meglio direttamente sostituire l’intera tapparella con un modello più nuovo, più efficiente e magari più bello dal punto di vista estetico. Tra le richieste che maggiormente vengono fatte ad un tapparellista cioè quello di andare a sostituire la funzionalità delle tapparelle: mantenendo il vecchio dispositivo, si chiede di andare ad aggiungere un motorino all’interno dell’avvolgibile per rendere le tapparelle automatiche o elettriche.

In tanti pensano che bisogna sostituire le tapparelle e invece non è così: non bisogna per forza operare una sostituzione. Si può mantenere tutte le tapparelle che abbiamo in casa, però richiedere al professionista incaricato di andare ad installare un motore tubolare che verrà inserito internamente rispetto all’avvolgibile. Con questo semplice accorgimento si arriverà a meccanizzare un sistema che finalmente verrà collegato ad un telecomando. Ci basterà spingere un singolo pulsante per ottenere come una sorta di piccola magia casalinga in base al quale noi riusciremo ad alzare e abbassare le tapparelle senza alzarci dal letto o dal divano. Sembra che non cambi molto, eppure poi si nota la differenza.