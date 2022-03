Volley, non si ferma la corso dello Studio Immobiliare VCO Domo

Mercoledì sera al Palaraccagni di Domodossola si è giocato il turno infrasettimanale tra Studio Immobiliare VCO Domo ed Alessandria. Un match delicatissimo per i domesi, considerato che mancavano solo 4 gare alla fine della regular season (3 dopo ieri) e che le prime posizioni si giocheranno al fotofinish (Acqui Terme, Montanaro e Domodossola sono ad un solo punto di distanza). Inoltre l’Alessandria, squadra esperta e ben disposta in campo, è in piena corsa play-off ed è l’unica squadra che nel girone di andata era riuscita ad avere la meglio sui domesi (3 a 2).

Ma Domo si è dimostrata ancora una volta impeccabile ed ha ottenuto una vittoria piena per 3 a 0 (25-20, 25-18, 25-19). dimostrando tutta la propria solidità e confermando l’imbattibilità casalinga. Una vittoria di squadra quella ottenuta dai domesi, con tutti gli atleti chiamati in causa che hanno dato il loro fondamentale supporto. Ottime le prestazioni di Brusa Restelletti e Bracchi al centro e determinanti gli ingressi di Savoia e Pennati nella diagonale palleggio-opposto. A nulla è valsa la buona prova difensiva degli alessandrini, poco efficaci però in attacco anche a causa dell’ottima correlazione muro-difesa padroni di casa.

Emozionante infine l’affetto dei tifosi ossolani che, nonostante la data infrasettimanale, hanno gremito il Palaspezia con oltre 100 presenze.

Domenica 27/03 lo Studio Immobiliare VCO Domo sarà ospite del Volley Montanaro, appaiato in classifica ai domesi. Con tutta probabilità, chi vincerà il match si aggiudicherà il primo posto in classifica alla fine della regular season. Tuttavia lo sguardo va già inevitabilmente ai play-off e da questo punto di vista l’importante sarà ottenere la miglior griglia possibile per la pool promozione. In questo senso perciò arrivare primi o secondi cambia veramente di pochissimo. Ovvio che bisognerà guardarsi le spalle dall’Acqui Terme che Domo affronterà in casa proprio nell’ultima giornata di campionato.