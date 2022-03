Cosa fa un'agenzia di web marketing e come lavora?

Di agenzie di web marketing oggi ce ne sono tantissime ma non tutte lavorano allo stesso modo. Il termine “web marketing” infatti, abbraccia tantissime professionalità, nicchie, tecniche e discipline per cui questa definizione potrebbe essere un tantino troppo generica per chi vuole davvero capire di cosa si occupa effettivamente un’agenzia web marketing.

Dal momento che le imprese e le aziende italiane non possono più fare a meno di una presenza online è sempre più persone singole e imprenditori vanno alla ricerca di web agency specializzate a cui affidare i propri canali social, il proprio sito web e le proprie campagne digitali. Tuttavia per fare una buona scelta è importante capire che queste realtà svolgono molteplici servizi e che possono essere molto ampi e strutturate oppure specializzate su una precisa nicchia di servizi e di clienti.

Ascolta i clienti e li supporta

In generale l’agenzia di web marketing, a prescindere dall’approccio con cui lavora e dai servizi che offre, agisce ascoltando il cliente e supportandolo in ogni fase del lavoro. Questo significa che le agenzie operanti in questo campo mettono a disposizione dei clienti un manager che si rapporterà periodicamente con loro.

Egli lavorerà per mostrare i risultati del lavoro svolto, valutare cambi di direzioni e ascoltare pareri, riflessioni ed impressioni. Le agenzie di web marketing, quindi, svolgono in primo luogo un lavoro di supporto e consulenza perché agiscono sempre dopo aver accordato con il cliente l’intervento da mettere in atto.

Produce strategie e monitora i risultati

Dopo aver compreso cosa desidera il cliente l’agenzia produrrà un piano di lavoro o comunque un documento nel quale spiegherà quali sono gli interventi suggeriti, i tempi di realizzazione ed i relativi costi. Tutto questo può essere inteso con il termine di “strategia” che non è altro che l’approccio di breve, medio e lungo periodo tramite il quale l’agenzia si impegna a raggiungere gli obiettivi fissati con il cliente.

Anche in questo caso le strategie differiscono da agenzia ad agenzia perché ognuna di esse lavora in modo differente per clienti con tante diverse esigenze. Non c’è un unico modo di approcciarsi al web marketing e questo emergerà proprio da come l’agenzia propone il proprio intervento e dalle valutazioni che farà in base alle esigenze manifestate dal cliente.

Avvia campagne e procura clienti

Dopo la proposta della strategia e l’accettazione del preventivo di spesa l’agenzia di web marketing si metterà in moto per pianificare il lavoro. Lo farà dapprima coinvolgendo le figure professionali interne da coinvolgere e poi assegnando loro mansioni e scadenze sotto lo stretto controllo di un account manager.

Questo professionista si accerterà che tutti svolgano agilmente il proprio lavoro per perseguire gli obiettivi del cliente e si interfaccerà con esso per metterlo al corrente circa lo stato di avanzamento dei lavori. Il cliente, infine, verrà aggiornato periodicamente sui risultati prodotti dagli interventi e dalle campagne fino alla fine del contratto, quando il manager si confronterà con esso per valutare se la collaborazione andrà avanti o si concluderà al suo termine.