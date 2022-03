Prestito assicurato per pensionati e dipendenti

Sei un pensionato oppure un dipendente privato, pubblico o statale assunto con un contratto a tempo indeterminato? Devi sapere che, qualora avessi bisogno di liquidità per i tuoi progetti di vita, per te la soluzione più conveniente potrebbe essere il prestito assicurato, conosciuto anche come cessione del quinto.

Perché la cessione del quinto è così vantaggiosa?

La cessione del quinto è un prestito con assicurazione inclusa che si può ottenere facilmente senza dover presentare un garante: infatti, l’unica garanzia richiesta è la dimostrazione del proprio reddito, tramite busta paga per i dipendenti e cedolino della pensione per i pensionati.

La rata di rimborso mensile non può per Legge superare 1/5 del proprio reddito mensile netto. Questo significa che se percepisci 1.200 euro la rata non potrà superare i 240 euro al mese - potrà però essere più bassa in base alle tue esigenze e alla cifra che desideri ottenere. L’importo, che si manterrà costante per tutta la durata del finanziamento, verrà trattenuto direttamente sullo stipendio/pensione dall'INPS.

Altre caratteristiche del prestito con cessione del quinto sono la durata, che può andare dai 24 ai 120 mesi (2 - 10 anni) e l’età entro la quale puoi richiedere il finanziamento, che si spinge fino agli 85 anni - a differenza, per esempio, del classico prestito personale che è difficile da ottenere per gli over 70.

Pensionati e vantaggi del prestito assicurato

Se sei un pensionato puoi ottenere una cessione del quinto senza difficoltà, a differenza di altri tipi di prestiti.

Infatti, i pensionati sono una categoria particolarmente sfortunata quando si tratta di ottenere del credito: molte banche e società finanziarie non concedono finanziamenti, mutui e prestiti personali a persone con più di 70 anni, anche se in salute.

Per la cessione del quinto, invece, l’età non è vincolante purché inferiore agli 85 anni e accompagnata da uno stato di salute generale buono. L’intero importo finanziato, infatti, gode della completa copertura assicurativa: questo significa che, nella sfortunata ipotesi di morte prematura, il debito non ricadrà sugli eredi e sarà automaticamente chiuso dalla compagnia assicurativa.

Dipendenti a tempo indeterminato e vantaggi del prestito assicurato

Se hai un contratto a tempo indeterminato sei il candidato ideale per richiedere la cessione del quinto e potrai beneficiare di tassi particolarmente vantaggiosi grazie alla convenzione con INPS. I tassi del prestito personale, infatti, sono generalmente più elevati.

In più, devi considerare che la cessione include sempre anche la copertura assicurativa che si attiva in caso di perdita del lavoro e premorienza.

Posso fare richiesta della cessione del quinto se percepisco l’invalidità?

In caso di invalidità, ti verrà richiesta della documentazione medica per accertare le tue effettive condizioni di salute. Le patologie più gravi non sono, purtroppo, coperte dell’assicurazione, che in questi casi rifiuta la pratica.

I consulenti Sigla Credit, che sono specializzati proprio nei prestiti per dipendenti e pensionati, precisano che se, invece, la gravità della patologia non è tale da mettere in serio pericolo la vita dell’assicurato, ci sono buone possibilità di ottenere il via libera dalla compagnia assicurativa e poter proseguire con la liquidazione dell’importo richiesto.

Come richiedere il prestito per dipendenti e pensionati

Il primo passo per ottenere una cessione del quinto è chiedere un preventivo gratuito e senza impegno. Molte finanziare offrono la possibilità di ottenerlo anche online, così non dovrai neppure uscire di casa. Se sei un dipendente dovrai tenere a portata di mano l’ultima busta paga.

Ai pensionati, invece, viene generalmente richiesto il consenso a ottenere direttamente dall’INPS tutte le informazioni necessarie a istruire la pratica.

La cessione del quinto è la soluzione comoda, vantaggiosa e veloce per ottenere la liquidità di cui si ha bisogno, con la certezza di poter avere un tasso fisso, una rata costante e soprattutto l’assicurazione sempre inclusa.