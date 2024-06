"Muoversi insieme": una camminata benefica per sostenere Lilt

Seconda edizione di “Muoversi insieme”, una camminata tra Roledo e Oira in calendario l'8 giugno alle 17.00 con ritrovo a Roledo, presso la casetta di legno. "Lo scopo della manifestazione - spiegano dalla Lilt - è quello di sostenere i nostri progetti e allo stesso tempo sarà un occasione per stare in mezzo alla natura, fare un po’ di sport e conoscere nuovi posti meravigliosi del nostro territorio. Ringraziamo per l'organizzazione il salone Angel Hair e per il sostegno Doria Alimentari e il circolo ricreativo di Oira, che al termine della camminata offrirà aperitivo ai partecipanti. Abbiamo anche il patrocinio dei comuni di Montecrestese e Crevoladossola che ringraziamo". Per info ed iscrizioni 3355400383 (segreteria Lilt Verbano Cusio Ossola).