Workplace experience: il nuovo approccio per vivere il lavoro

Il mondo del lavoro si sta trasformando rapidamente sia dal punto di vista pratico che da quello normativo, delle consuetudini e degli approcci. Da quando le aziende hanno imparato che un lavoratore da remoto può contribuire allo stesso modo di uno presente fisicamente in azienda si è iniziato a parlare di workplace experience, un termine che apre il mercato a tantissimi nuovi scenari.

Workplace experience e modern workplace: di cosa si tratta?

In altre parole quando una nuova risorsa viene accolta sul posto di lavoro le realtà più al passo con i tempi hanno imparato a cambiare paradigma, preparandola, rendendola parte dei processi interni. È per questo che sempre più organizzazioni vanno alla ricerca di nuove soluzioni per implementare quello che è stato definito come modern workplace. Di cosa si tratta? Come si caratterizza e perché è così importante per la competitività di un’azienda sul mercato? Ne parliamo in questo approfondimento.

Modern workplace è il termine che identifica un ambiente di lavoro che favorisce la crescita individuale e collettiva delle risorse umane. Le mansioni, la produttività e tutti gli altri aspetti che caratterizzano la vita lavorativa di una persona vengono inquadrate in un ambiente orientato a generare una crescita “sostenibile”. Questo non si riferisce all’importanza di prendere decisioni a ridotto impatto ambientale, aspetto certamente importante, ma alla sopravvivenza dell’organizzazione ad ogni sfida futura.

Sostenibilità aziendale e crescita sul lungo periodo

Quando si parla di sostenibilità aziendale, quindi, si fa riferimento all’insieme di strumenti, strategie e decisioni che assicurano la permanenza sul mercato tramite un approccio a lungo termine, ovvero rivolto al futuro.

Questo significa che il miglioramento di ambiente, strumenti e modelli di business influisce a 360 gradi internamente ed esternamente. La digitalizzazione dello spazio di lavoro, quindi, riduce notevolmente l’impatto ambientale ma anche quello sui costi e sul bilancio, consentendo all’azienda di disporre di maggiori risorse da investire per il proprio miglioramento.

Per esempio quando un lavoratore è libero di gestire il suo orario di lavoro sia in ufficio che da casa grazie agli strumenti idonei e alla corretta cultura aziendale non si riducono i costi di scartoffie e carburante. In realtà il lavoratore viene messo nella miglior condizione possibile di poter generare valore aziendale e, quindi, di usufruire di strumenti e approcci che producano contemporaneamente produttività, crescita ed efficienza.

I vantaggi di questo nuovo approccio

Uno spazio lavorativo smart, moderno e digitalizzato, quindi, produce benefici tecnici, operativi e strategici. Esso promuove le identità personali e le unisce in un ambiente collaborativo che sprona la produttività, incentiva la collaborazione e contribuisce positivamente alla crescita di tutta l’organizzazione.

Per tutte queste ragioni per un’azienda che vuole sopravvivere sull’attuale mercato, in continuo cambiamento e costantemente osteggiato da nuove sfide, deve necessariamente prendersi cura anche delle risorse umane di cui dispone.

In questo modo l’azienda potrà programmare la sua crescita nel tempo e disporre delle risorse necessarie a far fronte a qualsiasi cambiamento o stravolgimento come una crisi sanitaria, una guerra o una pericolosa oscillazione dei mercati.