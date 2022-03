Nuovo progetto per la statale 337, frontalieri soddisfatti. La strada chiuderà 110 giorni su 1350 di lavori

Esprimono soddisfazione i frontalieri per il nuovo progetto di interventi per la statale 337.

“Abbiamo un progetto che ci è stato spiegato molto bene nei dettagli. Siamo anche contenti – fa sapere dal Coordinamento provinciale dei frontalieri del Vco, Antonio Locatelli - che hanno recepito il nostro invito a non chiudere troppo a lungo la strada: chiuderà infatti 110 giorni su 1350 di lavoro, ed è molto positivo. Non si tratterà, fra l’altro, di 110 giorni consecutivi. Poche interruzioni dunque: nel complesso questo nuovo progetto è molto importante, viene migliorata anche la galleria. Quello che come frontalieri ci auguriamo è che comunque sia davvero la volta buona per la sistemazione definitiva della strada”.

Insomma i frontalieri si ritengono soddisfatti dopo l’incontro di oggi: “Il progetto va incontro alle nostre esigenze” fanno sapere gli stessi lavoratori frontalieri.