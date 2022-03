SS337, Borghi: "Soldi aggiuntivi garantiti e opera migliorata, ora si appalti"

Il deputato del Pd, Enrico Borghi, membro della segreteria nazionale Dem, ha partecipato nel pomeriggio di oggi alla riunione tenutasi presso la sede dell’Unione dei Comuni “Valle Vigezzo” a Santa Maria Maggiore, con le amministrazioni locali e il compartimento Anas Nord Ovest, per fare il punto sui lavori di realizzazione delle opere di allargamento della Strada Statale 337 nel tratto tra il Comune di Re e il confine di Ponte Ribellasca.



Per l’intervento, già a decorrere dal 2013 era stata stanziata la somma di 70 milioni, dirottata in parte (10 milioni) per gli interventi di ripristino e sistemazione dell’arteria a seguito del grave evento franoso del 2018 che aveva causato anche due morti.



Borghi, che ha seguito fin dall’inizio l’iter del finanziamento delle opere, esprime soddisfazione per l’avvenuta definizione della progettazione definitiva e della concertazione con il territorio.



“Finalmente dopo anni di attesa - osserva il deputato ossolano - siamo in dirittura d’arrivo per la progettazione esecutiva e l’appalto delle opere, che deve avvenire nel più breve tempo possibile. Di particolare rilievo l’assicurazione fornita da ANAS che i maggiori costi derivanti dalle nuove opere e dall’aumento delle materie prime sarà assicurato senza la necessità di stralciare opere o di limitarsi a lotti esecutivi, attingendo ai fondi previsti dal contratto di programma ANAS-MIT, come suggerito a suo tempo anche dal sottoscritto. Complessivamente stiamo parlando di un sostanziale raddoppio dello stanziamento originario, con opere stimate attorno ai 120 milioni, ed una durata dei lavori di quasi quattro anni. Un’opera rilevante, significativa, per un tratto di viabilità internazionale atteso da anni”.