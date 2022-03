L'Unione Alta Ossola investe sulla tv per l'immagine della valle

L’Unione Alta Ossola sembra credere nella televisione quale mezzo informativo e di pubblicità per la valle Antigorio-Formazza. E lo fa investendo molto nel pubblicizzare la valle attraverso gli schermi tv.

Lo si è capito dalla sponsorizzazione data alla trasmissione realizzata da Edoardo Raspelli.

Di recente è andata in onda la trasmissione ideata da Raspelli per la quale, lo dicono due delibere - la 23 e la 32, che citano una spesa di 2.400 euro e di 12 mila euro proprio per la puntata dedicata alla Valle Antigorio Formazza.

La trasmissione è andata in onda domenica 20 marzo su Canale Italia, Italia 126, Italia 154 e poi su Canale Europa TV, SamsungTV, Amazon Fire, Roku, Telecity 7Gold’’. Un filmato di un’ora nel quale Edoardo Raspelli ha raccontato il territorio dell’alta Ossola.

I compensi sono stati pagati dall’Unione Montana Alta Ossola a una società di Piacenza, specializzata nella commercializzazione di servizi nei settori della telecomunicazione.